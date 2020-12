Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Diebstahl von Weihnachtsbeleuchtung in St. Andreasberg

St. Andreasberg:

St. Andreasberg: Zu einem Diebstahl von fünf 100 Watt LED Flutlichtstrahlern kam es in der Zeit von Samstag (05.12.2020) bis Montag (07.12.2020). Eine Firma befestigte bereits am Samstag gegen 12:00 Uhr die Fluter an einem Baum in der "Clausthaler Straße" bei der Einmündung "Am Kurpark". Die in einer Höhe von ca. vier Metern angebrachten LED RGB Fluter der Marke Onforu sollten am heutigen Tage an das Stromnetz angeschlossen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die angebrachten Fluter samt Befestigungsmaterial entwendet wurden. Der entstandene Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

