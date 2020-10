Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - In den Gegenverkehr geraten

Zwei kaputte Autos und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr die 46-Jährige mit ihrem Ford von Treffelhausen in Richtung Schnittlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn. Ein 33-Jähriger kam mit seinem VW entgegen. Der konnte noch etwas ausweichen. Dennoch streiften sich die Autos stark und die Airbags lösten aus. Bei dem Unfall erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

