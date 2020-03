Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 56-Jähriger mit Stock geschlagen; Bietigheim-Bissingen

Metterzimmern: 85-Jährige bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 56-Jähriger mit Stock geschlagen

Eine Streitigkeit zwischen zwei Männern beschäftigte die Polizei am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in Ludwigsburg in der Kronenstraße. Ein 56-Jähriger und ein bislang Unbekannter gerieten bereits am Nachmittag verbal in Streit. Am Abend trafen sich die Beiden dann vor einem Spielcasino in der Nähe des Marstall-Center wieder. Hier kam es nochmal zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als die Männer sich trennten, begab sich der 56-Jährige zunächst in das Spielcasino. Nachdem er es wieder verlassen hatte, traf er in der Kronenstraße erneut auf den Unbekannten. Dieser soll in der Folge einen Stock aus seiner Jacke gezogen und damit so lange auf den 56-Jährigen eingeschlagen haben, bis der Stock dabei zerbrochen sei. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß. Das Opfer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zur Tat dauern noch an.

Bietigheim-Bissingen / Metterzimmern: 85-Jährige bestohlen

Im Tagesverlauf des Dienstags klingelten bei einer 85-Jährigen in Metterzimmern am südlichen Ortsrand zwei Männer und gaben vor, dass sie im Auftrag eines Pflegedienstes den Haustürschlüssel abholen sollen. Da die Seniorin tatsächlich durch einen medizinischen Dienst betreut wird, händigte sie den Tatverdächtigen den Haustürschlüssel aus. Am nächsten Tag bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel, Schmuck und Ausweispapiere fehlten. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

