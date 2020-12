POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag, d. 08.12.2020, wurde in Clausthal, Berliner Straße, die Heckklappe eines roten Pkw Renault zerkratzt. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluß

Am Dienstag, d. 08.12.2020, 10.45 Uhr, ereignete sich in Clausthal, Zipser Weg,ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Rückwärtsfahren den dahinter wartenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden bei dem 29-jährigen Unfallverursacher Auffälligkeiten festgestellt, die dazu führten, dass ein Drogenurintest bei ihm durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. /Krz.

