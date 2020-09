Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2020

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Helfer mit Messer angegriffen

Vermutlich weil ein 35-Jähriger am späten Samstagabend in einem Zug zwei jungen Frauen zu Hilfe eilte, wurde er später am Grünsfelder Bahnhof mit einem Messer attackiert. Der Mann befand sich um kurz nach 23 Uhr im Zug von Lauda nach Grünsfeld, als er von einer 16- und einer 18-Jährigen angesprochen wurde. Die Frauen waren im Zug von einem 16-jährigen Jungen geschlagen worden und baten den 35-Jährigen um Hilfe. Als dieser mit den beiden am Bahnhof Grünsfeld ausstieg, kam der Jugendliche erneut auf die jungen Frauen zu, bedrohte diese mit dem Tod und wollte sie angreifen. Als der 35-Jährige dazwischen ging, geriet er in den Fokus des 16-Jährigen und wurde von diesem mit Schlägen und Fußtritten traktiert. Dann zog der Jugendliche ein Messer und versuchte mehrfach, auf seinen älteren Kontrahenten einzustechen. Glücklicherweise konnte der 35-Jährige die meisten der Stichversuche abwehren, erlitt jedoch eine Schnittwunde an der Augenbraue. Es gelang ihm schließlich seinen Angreifer wegzustoßen und zu fliehen. Der 16-Jährige wurde nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim am Sonntagabend vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Der setzte den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Vollzug, woraufhin der Jugendliche in eine JVA gebracht wurde. Die Polizei sucht zur weiteren Klärung des Vorfalls nach Zeugen, insbesondere einem Paar, das dem 35-Jährigen bei seiner Flucht entgegenkam und in Richtung Bahnhof lief. Dieses wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim zu melden.

