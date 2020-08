Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Herdecke (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Rostesiepen einzubrechen. Sie versuchten die Eingangstür durch mehrere Hebelversuche zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

