Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Schwerer Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße

Herdecke (ots)

Am Dienstag, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 67-jähriger Mann aus Herdecke bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Ein 28-jähriger Hagener fuhr mit einem VW Passat auf der Wittbräucker Straße in Richtung Dortmund. In Höhe eines Hotels erfasste er plötzlich den 67-Jährigen auf seinem E-Bike, der nach ersten Erkenntnissen die Fahrbahn der Wittbräucker Straße mit seinem E-Bike vom Hotel aus überqueren wollte. Andere Verkehrsteilnehmer kamen an die Unfallstelle und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Trotz sofortiger Hilfe, verstarb der Herdecker noch am Unfallort. Der 28-Jährige Fahrer und seine beiden Insassen erlitten ein Schock. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel, eine Straßenbeleuchtung gibt es in diesem Bereich nicht. Für die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch Kräfte des THW ausgeleuchtet. Die Straße musste für die Dauer der Maßnahmen gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen dauern an.

