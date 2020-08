Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Firmenhalle

Hattingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in eine Firmenhalle an der Kreisstraße ein. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist bisher nicht abschließend geklärt. Sie entwendeten unter anderem eine Kettensäge der Marke Stihl sowie eine unbestimmte Menge an Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell