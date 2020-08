Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in der Mittelstraße

Gevelsberg (ots)

Im Zeitraum vom 22.08.2020 bis zum 24.08.2020 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Feinkostgeschäft in der Mittelstraße. Sie öffneten gewaltsam die Hintertür und gelangten so in das Geschäft. Ob sie etwas entwendet haben, ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell