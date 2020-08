Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Bike-Fahrer

Herdecke (ots)

Am 25.08.2020, um 22:40 Uhr, kam es auf der Wittbräucker Straße in Herdecke auf Höhe einer dortigen Gaststätte zu einem tödlichen Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines E-Bike-Fahrers. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Hagener mit seinem Pkw, VW, Passat die Wittbräucker Straße in Fahrtrichtung Dortmund. Ein 67-jähriger Herdecker kreuzte zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Bike aus Sicht des Pkw Fahrers plötzlich die Wittbräucker Straße von rechts nach links. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der E-Bike-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurden bei dem E-Bike-Fahrer umgehend Reanimierungsmaßnahmen eingeleitet. Dieser verstarb jedoch wenig später an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt. Die Wittbräucker Straße blieb während der gesamten Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

