Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Diesel und Werkzeuge gestohlen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens an der Becke. In der Zeit vom 14.08 bis zum 22.08. brachen sie das Tor zu einer Lagerhalle auf und gelangten so in das Innere. An einem dort abgestellten Traktor entwendeten sie eine unbestimmte Menge Dieselkraftstoff, außerdem entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen, wie Kettensäge, Akkuschrauber und weiteres.

