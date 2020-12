Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 09.12.20

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schadenshöhe von 3500,- Euro

08.12.20, 10.15 h, Seesen, Bismarckstr./Kleine Reihe

Eine 83jährige Seesenerin befuhr in Seesen die Kleine Reihe in Rtg. Bismarckstr. Dabei übersah sie den Pkw eines 84jährigen Seeseners, welche auf der vorfahrtberechtigten Bismarckstr. In Rtg. stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von 3500,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schadenshöhe 1200,- Euro

07.12.20, 18.15 h, B 248 zwischen Lutter und Salzgitter

Ein 49jähriger Kraftfahrer aus Bockenem befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die B 248 aus Rtg. Lutter kommend in Rtg. Salzgitter. Dabei kam es am Ende eines Kurvenbereiches zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 40jährigen Kraftfahrer aus Osterode, welcher mit seiner Sattelzugmaschine auf der B 248 in Gegenrichtung unterwegs war. An beiden Sattelzugmaschinen entstand Sachschaden. Beide Beteiligte gaben an, dass der jeweils andere zu weit links gefahren sei.

