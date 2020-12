Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rücksichtslos und gefährlich

VredenVreden (ots)

Nur durch einen Sprung konnten sich am Freitag vergangener Woche eine 37-Jährige sowie eine 46-Jährige vor einem herannahenden Auto retten. Die Frauen aus Vreden waren gegen 16.30 Uhr zu Fuß in der Bauerschaft Doemern unterwegs, als sich nach ihren Angaben von hinten ein Auto hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert habe. Der Fahrzeugführer habe keine Anstalten zum Bremsen gemacht. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass dieses Fahrzeug, ein schwarzer Audi, den Frauen in ähnlicher Form aufgefallen war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

