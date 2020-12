Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geparkten Wagen angefahren

Borken

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Borken: An seinem geparkten Wagen ist ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstanden. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats in Borken dauern an. Bislang steht fest, dass es zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, zu den Beschädigungen an dem braunen Mazda gekommen ist. Dieser hatte in der fraglichen Zeit an der Nina-Winkel-Straße gestanden. Eine 32-jährige Fahrerin hatte sich am Montag bei dem Geschädigten gemeldet und berichtet, dass sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Spiegel des parkenden Wagens gefahren sei. Dieser weist jedoch noch weitere Schäden auf, die am Sonntag zuvor noch nicht vorhanden gewesen sind. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es in der Nacht zum Montag bereits einen anderen Unfall gab. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

