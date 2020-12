Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Portemonnaies entwendet

RhedeRhede (ots)

Einmal langten sie unbemerkt in einen Rucksack, das andere Mal griffen sie in eine Handtasche - in beiden Fällen bedeutete das Ergebnis für die Betroffenen: Taschendiebe hatten ihnen die Geldbörse gestohlen. Zu zwei derartigen Fällen kam es am Dienstag in der Mittagszeit in Geschäften am Molkereihof in Rhede. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Taschendiebstählen. Die Polizei rät weiterhin dringend dazu, die Wertgegenstände während des Einkaufs nicht aus den Augen zu lassen oder sicher körpernah zu verstauen.

