Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ohne Führerschein am Steuer

RhedeRhede (ots)

Fahrerlaubnis Fehlanzeige: Keinen Führerschein vorzeigen konnte am Montag ein Autofahrer in Rhede. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als der 30-Jährige gegen 13.00 Uhr die Bocholter Straße befuhr. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Rheder; eine solche ergeht auch an die Halterin des Wagens.

