Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Elektrisches MTB aus Tiefgarage entwendet

VredenVreden (ots)

Auf ein grau-grünes Mountainbike der Marke Bulls mit elektrischem Antrieb hatten es Unbekannte in Vreden abgesehen. Das in einer Tiefgarage an der Twicklerstraße abgestellte Bike entwendeten die Täter zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

