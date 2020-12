Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Weißer Pick-Up mit Anhänger flüchtet

AhausAhaus (ots)

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Graes hinterlassen. Eine 26-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 25 von Gronau kommend in Richtung Ahaus-Graes unterwegs. Die Ahauserin schloss auf zwei Gespanne auf und hatte zum Überholen angesetzt, als der hintere Gespannfahrer ebenfalls ausscherte. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Anhänger. Die 26-Jährige wich nach links aus und kam auf der Bankette zum Stillstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Einen weißen Pick-Up mit BOR-Kennzeichen, vermutlich VW Amarok, mit silberfarbenen Anhänger (offener Kasten) habe der Flüchtige gefahren, gab die Geschädigte an. Die überholte Fahrzeugkombination wurde von einem schwarzen Kleinwagen gezogen. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260.

