POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin stieß mit Fußgängerin zusammen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag wurden zwei Frauen verletzt. Eine 32-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn der Kriegsstraße in Richtung Kühler Krug unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Weltzienstraße wechselte sie von der Fahrbahn auf den parallel verlaufenden Gehweg. Hier stieß sie mit einer 60-jährigen Fußgängerin zusammen, die gerade das Haus verließ und auf den Gehweg trat. Durch die Kollision stürzten beide Frauen und verletzten sich. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

