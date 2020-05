POL-KA: (KA) Oberderdingen - Bei illegalem Autorennen erwischt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 18- und ein 19-jähriger BWM-Fahrer lieferten sich am Mittwoch gegen 00:15 Uhr ein illegales Autorennen quer durch Oberderingen. Im Zuge einer Streifenfahrt mit einem Zivilfahrzeug wurden Beamte des Polizeireviers Bretten auf Höhe des Blanc-und-Fischer-Platzes auf die beiden Fahrzeuge, welche mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit am Straßenverkehr teilnahmen, aufmerksam. Mit zeitweise über 100 km/h waren die jungen Männer im Bereich der Flehinger Straße in Richtung Brettener Straße unterwegs. Auch übten sie untereinander riskante Überholmanöver aus. Als die beiden Fahrzeuge in einen Parkplatz beim Fußballstadion abbogen, konnten sie angehalten und von den Polizeibeamten kontrolliert werden.

Aufgrund ihrer Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen werden sich die beiden Autofahrer nun entsprechend verantworten müssen. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gestellt.

