Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kindergarten erneut Ziel von Einbrechern

GescherGescher (ots)

Unbekannte haben erneut versucht, in einen Kindergarten in Gescher einzubrechen. Hebelspuren an zwei Fenstern sind die stummen Zeugen der Tat. In das Gebäude an der Straße Auf der Twente gelangten die Einbrecher nicht. Das Ereignis trug sich in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 14.15 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

