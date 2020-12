Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tür hält stand

AhausAhaus (ots)

Gescheitert ist ein Wohnungseinbruch am Dienstag in Ahaus. Unbekannte hatten versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wessumer Straße einzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen der Täter stand. Wie die Einbrecher in das Treppenhaus gelangten, ist unklar. Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 und 14.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

