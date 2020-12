Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ehrlichkeit schützt nicht vor Anzeige

Zwei Blutproben, die Untersagung der Weiterfahrt sowie ein Strafverfahren hatte eine Autofahrt in Ahaus zur Folge. Ein 34-Jähriger hatte Hunger verspürt und war zu einem Schnellrestaurant in Ahaus gefahren. Polizeibeamte kontrollierten den Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Landesstraße 575. Einen Führerschein besitze er nicht, Alkohol und Marihuana habe er konsumiert, gab der 34-Jährige an. Die bereitwilligen Aussagen schützten ihn aber nicht vor den nun auf ihn zukommenden Maßnahmen und juristischen Folgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,7 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm Blut, um den Konsum von Alkohol und Drogen exakt bestimmen zu können.

