Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrer beim Überholen touchiert

RhedeRhede (ots)

Durch ein überholendes Fahrzeug ist ein Pedelecfahrer am Montag bei einem Unfall in Rhede zu Fall gebracht worden - jetzt sucht die Polizei eine wichtige Zeugin: Das Geschehen hatte sich gegen 07.45 Uhr auf der Bahnhofstraße abgespielt: Ein 68-Jähriger war dort mit seinem Zweirad in Richtung des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/Industriestraße/Krechtinger Straße/Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Unmittelbar vor der Einfahrt in den Kreisverkehr habe ihn ein weißer Kastenwagen samt Anhänger überholt, so der Pedelecfahrer. Der Anhänger sei gegen sein Rad gestoßen, woraufhin er ins Straucheln geraten und gestürzt sei. Der Transporter mit Münchener Kennzeichen habe sich entfernt - ob der Fahrer den Unfall bemerkte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet ihn, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. Gleiches gilt für eine unbekannte ältere Frau, die dem Pedelecfahrer Hilfe angeboten hatte. Der Rheder war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

