Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Longboarderin beim Abbiegen erfasst

RekenReken (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Longboards am Montag in Reken bei einem Unfall erlitten. Die 14-Jährige war gegen 08.30 Uhr auf dem Gehweg der Hauptstraße unterwegs. Als die Jugendliche die Einmündung der Coesfelder Straße bei Grünlicht der Ampel überquerte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 24-Jährigen: Der Rekener wollte von der Hauptstraße nach links in die Coesfelder Straße abbiegen und hatte die Longboarderin übersehen. Ein Rettungswagen brachte die Rekenerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.100 Euro.

