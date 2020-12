Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autoreifen gestohlen

BorkenBorken (ots)

An rund zehn abgestellten Autos haben unbekannte Täter in Borken die Reifen samt Felge abmontiert. Die Diebe machten sich an Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Gelände eines Autohauses am Nordring gestanden hatten. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 09.20 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

