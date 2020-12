Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

5.000 Euro Schaden

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 32-Jähriger am Montag in Vreden zugezogen. Der Ahauser war gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 63 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ottenstein unterwegs, als ein 69-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der Vredener wollte aus der Bauerschaft Doemern nach rechts auf die Kreisstraße abbiegen, übersah dabei aber den Ahauser. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei das Auto des 69-Jährigen im Graben zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Die Kreisstraße musste kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

