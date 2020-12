Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeug aus Transporter entwendet

StadtlohnStadtlohn (ots)

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte in Stadtlohn am Wochenende abgesehen. Die Täter stahlen aus zwei an der Vredener Straße stehenden Transportern der Marke Peugeot einen Luftdruckkompressor, zwei Werkzeugkoffer und eine Akkubohrmaschine. Wie die Einbrecher in die Fahrzeuge gelangten, ist unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

