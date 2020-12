Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin in Kreisverkehr übersehen

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 66-Jährige am Montag in Gronau erlitten. Die Gronauerin war gegen 11.00 Uhr mit ihrem Pedelec im Kreisverkehr Alstätter Straße / Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als sie von einem 74-jährigen Autofahrer übersehen und angefahren wurde. Der Gronauer war von der Alstätter Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Die Radfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand an dem Rad Sachschaden von rund 600 Euro.

