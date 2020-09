Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bricht in Schule ein (14.08.-01.09.2020)

Konstanz (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen dem 14. August und dem 01.September gewaltsam Zutritt in die Geschwister-Scholl-Schule in der Schwaketenstraße. Die Bürotür des Schulleiters wurde beschädigt und die Festplatte des Computers ausgebaut. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Personen, die im genannten Zeitraum an der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, in Verbindung zu setzen.

