Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Geld und Schmuck mit Hilfe von Corona erbeutet

Neue Masche hatte Erfolg

Rheinberg (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Rheinberg erhielt gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter.

Er teilte ihr mit, dass mehrere Kunden am Freitag, den 14.08.2020, in den Räumlichkeiten der Sparkasse gewesen seien. Sie selber wäre ja auch am genannten Datum dort gewesen. Es habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass einer der Kunden Corona positv gewesen sei.

Der Mann am Telefon teilte ihr mit, dass es nun seine Aufgabe wäre, alle Kunden anzurufen, die an diessem Tag in der Bank waren.

Da sie ja Geld zu Hause habe, würde er einen Mitarbeiter zu ihr nach Hause schicken, um das Geld auf Viren zu untersuchen.

Darüber hinaus würde er ihr eine weibliche Person nach Hause schicken, um bei ihr einen Corona Test durchzuführen.

Die Rheinbergerin solle ihr ganzes Geld und ihren Schmuck, den sie zu Hause habe, in eine Tüte stecken. Dies würde dann sogleich abgheholt werden.

Eine Stunde später, um 18.00 Uhr, übergab die gutgläubige 82-Jährige Geld und Schmuck an einen Unbekannten. Eine Frau meldete sich wegen eines Tests natürlich nicht mehr.

Am heutigen Tag wurde die ältere Dame misstrauisch und ging zur Polizei. Dort musste sie feststellen, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell