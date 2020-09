Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Lkrs. RW) Farbschmierereien durch Graffiti (03.09.2020 - 04.09.2020)

Lauterbach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu Farbschmierereien, die bereits letzten Donnerstag und Freitag in der Pfarrer-Sieger-Straße an einem öffentlich zugänglichen Musikpavillon festgestellt worden sind. Ein Muster mit einem beidseitigen Pfeil und drei Punkten konnte auch an der Bushaltestelle in der Poststraße und auf der dahinter gelegenen Mauer an der Grundschule festgestellt werden. Zeugen haben in den vergangenen Tagen mehrfach Jugendliche an den genannten Orten gesehen. Weitere Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

