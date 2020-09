Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Lkrs. RW) Kind gesteht Sachbeschädigung bei Grundschule (07.09.2020)

Lauterbach (ots)

Ein Mädchen gab gegenüber Polizisten zu, dass sie am gestrigen Montagabend, gegen 20.30 Uhr, die Wände eines Pavillons an der Grundschule beschmiert hat. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen, wodurch das Kind gestellt werden konnte. Die Mutter wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

