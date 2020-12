Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gerät zur Fledermauserfassung gestohlen

GronauGronau (ots)

Auf ein Gerät zur Erfassung von Fledermausaktivitäten hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Die Tierbewegungen sollten an einem Gebäude an der Bentheimer Straße, der "Weißen Dame", beobachtet werden. Am Montag vergangener Woche endete die elektronische Übermittlung der Daten. Die Bezeichnung des Geräts des Herstellers ecoObs GmbH lautet: GSM-batcorder Box-Set. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

