Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auffahrunfall am Charles-Lindbergh-Ring.

LippeLippe (ots)

Eine 63-jährige Detmolderin wurde am Donnerstag bei einem Auffahrunfall am Charles-Lindbergh-Ring leicht verletzt. Die Frau wartete gegen 13:50 Uhr in ihrem VW Passat auf der Rechtsabbiegerspur der Barntruper Straße den vorfahrtsberechtigten Verkehr ab, als es zur Kollision kam. Ein 24-jähriger Augustdorfer hatte den wartenden Wagen zu spät gesehen und fuhr mit seinem Mustang auf. Die Detmolderin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro.

