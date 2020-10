Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. Zeugen gesucht.

LippeLippe (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße, bei dem ein 16-Jähriger aus Blomberg schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 47-jährige Steinheimerin gegen 16:10 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa in Richtung Blomberg unterwegs. Sie kollidierte mit dem Motorroller des 16-Jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung fuhr und nach links in eine Einmündung abbiegen wollte, während sie ihn überholte. Der gestürzte Rollerfahrer wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallverlauf geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell