Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor betrügerischen Anrufen.

LippeLippe (ots)

Am Montag erhielt eine 84-jährige Lipperin einen Anruf von einer Unbekannten, die behauptete, die Frau müsse sich einem Corona-Test unterziehen. Die Anruferin führte aus, ein zuvor gemachter Test sei negativ ausgefallen, man müsse nun einen zweiten Test machen und käme dafür bei der 84-Jährigen zu Hause vorbei. Da die Lipperin aber gar nicht getestet wurde, unterbrach sie geistesgegenwärtig den Anruf und informierte die Polizei.

Betrüger nutzen die COVID-19-Pandemie für ihre Zwecke, verängstigen Ihre Opfer und versuchen an Geld oder persönliche Daten zu gelangen. Wenn Sie telefonisch von Unbekannten aufgefordert werden, einen - eventuell sogar kostenpflichtigen - Test zu machen, legen Sie auf und wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder das zuständige Gesundheitsamt. Dort können Sie erfahren, ob wirklich ein Test für Sie angeordnet wurde. Falls vermeintliche Tester unangemeldet bei Ihnen klingeln, lassen Sie diese nicht in Ihre Wohnung. Bestellen Sie sie stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Benachrichtigen Sie die Polizei über derlei Vorfälle und rufen Sie im Notfall die 110 an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell