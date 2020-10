Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Über 50 beschädigte Bushaltestellenhäuschen.

LippeLippe (ots)

In der vergangenen Nacht kam es etwa ab Mitternacht in und um Detmold zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Fahrgastunterständen. Bislang unbekannte Täter zerstörten Glasscheiben von über 50 Bushaltestellenhäuschen in verschiedenen Ortsteilen von Detmold. Unter anderem waren die Täter in der Friedrich-Ebert-Straße, Blomberger Straße, Potsdamer Straße, Heidenoldendorfer Straße, Südholzstraße, Sylbecker Straße, Moritz-Rülf-Straße, Boelkestraße, Klusstraße, am Rosental, in der Falkenkrugstraße, Augustdorfer Straße, Bielefelder Straße, Neustadt, Paderborner Straße, Jerxer Straße und Stoddartstraße aktiv. Es ist davon auszugehen, dass die Täter motorisiert unterwegs waren. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen in der vergangenen Nacht geben können, werden gebeten sich an unser Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen zu wenden, Rufnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell