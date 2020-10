Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Kirchenfenster beschädigt.

LippeLippe (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Fenster an einer Kirche in der "Mittlere Straße" vermutlich durch Steinwürfe. Die Schadenshöhe beträgt rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 zu informieren, wenn sie Hinweise zur Tat geben können.

