Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Auto brennt nach Unfall aus.

LippeLippe (ots)

Am Dienstagabend verlor ein 20-Jähriger auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße Reine ab. Der Autofahrer aus Lemgo war gegen 21:45 Uhr mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Richtung Bösingfeld unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der VW Golf nach links von der Fahrbahn ab, landete im Wald und fing Feuer. Fahrer und Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten, das vollständig ausbrannte. Sie wurden in einem nahe liegenden Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. Der Sachschaden liegt bei rund 17 000 Euro.

