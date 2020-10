Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Geparktes Auto touchiert.

Lippe (ots)

Am Samstag touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug ein Auto, das im Parkhaus "Am Herforder Tor" abgestellt war, und fuhr anschließend davon. Zwischen 12:30 und 14:30 Uhr stand der weiße VW Tiguan auf dem obersten Parkdeck. Bei ihrer Rückkehr entdeckte die Fahrerin den Schaden an der hinteren Stoßstange. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell