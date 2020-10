Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Unfall auf dem Schulweg.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen wurde ein 11-jähriger Radfahrer auf dem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Schüler war auf dem Geh- und Radweg an der Schötmarschen Straße in Richtung Ahmser Straße unterwegs. Ein 68-Jähriger bog mit seinem Sprinter von der Schötmarschen Straße nach rechts in den Sperlingsweg ab und bemerkte das Kind auf dem Fahrrad nicht. Es kam zur Kollision, woraufhin der 11-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge wurde ambulant im Rettungswagen behandelt.

Die Herbstferien sind zu Ende und auf den lippischen Straßen sind wieder viele Schülerinnen und Schüler zu Fuß und auf Fahrrädern unterwegs. Die Polizei Lippe bittet alle Verkehrsteilnehmenden in der dunklen Jahreszeit und bei den oft schlechten Sichtverhältnissen in den frühen Morgenstunden besonders achtsam zu fahren, damit Kinder und Jugendliche sicher zur Schule kommen können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell