Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Bild-Infos

Download

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurde bei einem Unfall auf der Bundesstraße 48 eine Person leichtverletzt. Eine ortsansässige 57-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw an der Einmündung Winnweiler-Mitte in die Bundesstraße ein. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern konnte mit seinem Zweirad nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur halbseitig befahrbar. Polizei und Rettungsdienst wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Winnweiler unterstützt. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell