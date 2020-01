Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Bundesautobahn 3, Gem. 56412 Heiligenroth Fahren unter Alkoholeinfluss

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

Am heutigen Dienstag den 07.01.2020 wurde gegen 14:30Uhr ein unsicher geführter Personenkraftwagen durch eine Streifenwagenbesatzung fahrender Weise auf der Bundesautobahn 3 ,Fahrtrichtung Frankfurt am Main, festgestellt. Das Fahrzeug wurde grundlos abgebremst und ohne ersichtlichen Grund mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit geführt. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Heiligenroth konnte bei der 53-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Durch einen Atemalkoholtest konnte ein Promillewert von mehr als 2 Promille festgestellt werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Fahrverhalten der Dame nicht gefährdet.

