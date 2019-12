Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Drei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss sowie eine alkoholisierte Fahrt

Polizeiautobahnstation Montabaur - BAB 3 und 48 (ots)

Von Freitag, den 27.12. bis Sonntagmorgen, 29.12., kam es im Zuständigkeitsgebiet der PASt Montabaur zu einer gemeldeten Fahrt unter Alkoholeinfluss sowie drei festgestellten Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

1) Am 27.12.2019 um 10:45 Uhr wurde ein Lkw gemeldet, welcher die BAB 3 in FR FFM in Schlangenlinien befuhr. Der ausländische Zug konnte auf Höhe der Gemarkung 56428 Dernbach (WW) erkannt und in Folge kontrolliert werden. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,84 Promille konstatiert. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt.

2) Ebenfalls am 27.12.2019 gegen 15:29 Uhr wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der BAB 48, FR Trier, Gemarkung 56424 Ebernhahn, beim 43-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen erkannt. Ein entsprechender Test verlief positiv auf THC.

3) Am 28.12.2019 um 08:45 Uhr fiel ein 25-jähriger Fahrer ebenfalls durch drogentypische Auffälligkeiten auf. Auch hier verlief ein Test positiv auf THC (BAB 3, FR FFM, Gemarkung 56244 Sessenhausen).

4) Am 28.12.2019 gegen 15:16 Uhr konnten bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB 48 in FR Autobahndreieck Dernbach, Gemarkung Höhr-Grenzhausen, beim 37 Jahre alten Fahrer Hinweise auf BtM-Einfluss erkannt werden. Die Beifahrerin führte drüber hinaus eine geringe Menge BtM mit sich.

Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafanzeigen gefertigt.

