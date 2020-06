Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies) Von der Sonne geblendet auf ein Auto aufgefahren (23.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr in der Leonhardstraße. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Ortsmitte und bremste ab, um nach links in die Friedhofstraße abzubiegen. Ein nachfolgender 65-jähriger Fahrer eines Dacia war nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet worden, bemerkte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck des Mercedes. Der nicht mehr fahrbereite Dacia, an dem vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

