Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Lkw-Fahrer streift Gebäude (23.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Der 21-jährige Lenker eines Sattelzuges mit Auflieger war auf der Weißmühlstraße in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Er fuhr nach seinen Angaben aufgrund gesteigertem Verkehrsaufkommen äußerst rechts sowie auf den Gehweg und streifte hierbei mit dem Satteldach ein Firmengebäude in der Ludwigshafener Straße, wodurch das Dach beschädigt wurde. Zudem wurde der Auflieger des Gespanns durch die Kollision derart verzogen, dass die Heckklappe nach hinten geneigt verbogen blieb. Eine Weiterfahrt ohne Reparatur wurde durch die Beamten untersagt. An dem Gebäude und an dem Fahrzeuggespann entstand ein Gesamtsachschaden von über 15.000 Euro.

