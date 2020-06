Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (23.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker, vermutlich eines Baustellenfahrzeugs, am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Zozznegger Straße begangen hat. Der Unbekannte streifte bei der Vorbeifahrt zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und riss jeweils den linken Außenspiegel ab. Der Sachschaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/93910, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell