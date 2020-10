Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kennzeichen gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen auf Detmolder Stadtgebiet. Ein Zeuge entdeckte die gestohlenen Kennzeichen am Samstag in einem Bach in der Freiligrathstraße. Die Täter schlugen in der Emilienstraße, der 55er Straße, der Palaisstraße und der Freiligrathstraße zu und entwendeten Kennzeichen an mindestens 10 geparkten Autos. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

