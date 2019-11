Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 5. November 2019, ist es in Rellingen zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 14 Uhr und 21:15 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Haus in der Fasanenstraße auf. Hier hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Gebäude. Bei der Beute handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um Schmuck. Nach der Tat verließen der oder die Täter das Grundstück in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im relevanten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

